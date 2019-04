FELIPE, La nuova scommessa di Rossi?

"Prima panchina stagionale una bella sensazione... E soprattutto una grande vittoria!! Buona serata a tutti!!" È un Felipe felice della sua prima panchina stagionale, una gioia che magari non ti aspetti da un giocatore finito ormai nel limbo della tribuna. Arrivato nel gennaio 2010, dopo un inizio tutto sommato positivo, il difensore brasiliano si è pian piano perso, fino ad arrivare alla cessione in prestito a Cesena: anche in Romagna non ha avuto fortuna, un involuzione che è difficile spiegare per un difensori arrivato a Firenze acclamato come colpo di mercato. Delio Rossi appena arrivato a Firenze ha ribadito più volte che la sua filosofia si basa sul lavoro. Ed evidentemente Felipe ha lavorato bene in questo periodo, silenziosamente, ma in modo costante. Forse è un premio ad il suo lavoro, forse è la necessità di centrali con il passaggio alla difesa a tre, ma nell'ultimo periodo sono arrivate le prime convocazioni per Felipe, con la prima panchina stagionale contro l'Udinese. Potrebbe essere la nuova scommessa di Delio Rossi, dopo aver stravolto il modulo (da anni non si vedeva la difesa a tre a Firenze) ed aver lanciato con successo un giovane come Salifu, il rilancio di Felipe potrebbe essere lo step successivo, rilanciare un difensore comunque importante, in un modulo dove lui ha sempre dato il meglio (non ha caso le sue difficoltà sono arrivate quando è stato schierato da terzino o centrale nella difesa a due). Se Rossi riuscisse in questa impresa, nessuno potrà impedirci di chiamarlo "Padre Pio"