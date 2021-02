FATTORE DUSAN

Otto gol in Serie A in ventuno partite, pur con tutto l'ausilio che si vuole dei calci di rigore, sono un bottino niente male se hai poco più di vent'anni e, soprattutto, all'inizio - con Iachini - il posto fisso sembrava più che altro una chimera. Una delle poche sicurezze di questa Fiorentina tremendamente caracollante che Prandelli sta provando a portare in acque più sicure ma al momento senza successo, si chiama Dusan Vlahovic. Con otto gol, a questo punto della stagione e giovani come lui, ci sono solo Haaland e Kean. Questo, va specificato, è probabilmente il merito più grande del tecnico di Orzinuovi.

Da quando è arrivato, infatti, Prandelli ci ha puntato senza indugi, facendogli assaggiare al contempo la gioia dell'essere primo nella scala gerarchica ma anche il peso della responsabilità che implica essere il numero nove della Fiorentina. Il rendimento di Vlahovic sotto i due allenatori, non ha assolutamente paragoni: 7 presenze (solo 3 da titolare) ed 1 gol con Iachini contro le 17 presenze (sempre dal 1' se non con l'Inter in coppa) e 7 gol con Prandelli.

Da quando è cambiata la guida tecnica, insomma, il giovane Dusan è diventato un fattore, una sicurezza acquisita quasi a sorpresa rispetto alle premesse. Una fortuna, a voler essere razionali: immaginarsi dove potrebbe trovarsi la Fiorentina, oggi sedicesima, senza i gol portati in dote dal serbo. Continuare ad attingervi per Prandelli è la parola d'ordine, l'ancora di salvezza per cercare una navigazione ben più serena di oggi.

Sullo sfondo, rimane sempre la questione del rinnovo contrattuale, dalla quale non sembrano arrivare aggiornamenti di rilievo. Nonostante ciò, lo stato d'animo del ragazzo è ben più che sereno: il sorriso e la voglia di continuare ad essere una risorsa per risollevare i compagni appartengono a lui. Come accaduto per esempio ieri quando, dopo aver partecipato alla leggerezza collettiva sul gol del vantaggio di Keita, ha firmato la rete dell'1-1.