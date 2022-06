FANTINI A FV, Terracciano o Vanja? Titolare l'italiano

Enrico Fantini, ex attaccante di Fiorentina e Torino, si è espresso così in un'intervista esclusiva a FirenzeViola.it su chi potrebbe essere il titolare in porta anno prossimo tra Pietro Terracciano e Vanja Milinkovic-Savic, qualora il serbo dovesse arrivare a Firenze: "Assolutamente Terracciano. A Torino Milinkovic non ha fatto grandi cose, non per niente è stato defilato da Berisha. Però è probabile che con stimoli nuovi, con una nuova aria come a Firenze possa far bene. Terracciano però dopo questo campionato merita la fiducia. Poi durante l’annata si valuterà chi dei due sta meglio, ma Terracciano si merita sicuramente la riconferma da titolare".

