ESUBERI VIOLA, IL PUNTO SULL'ALTRO MERCATO

Con la cessione del difensore danese Rasmussen al Brondby (per una cifra attorno ai 3 milioni di euro), si assottiglia la truppa dei tanti fuori rosa - tra rientri dai prestiti e Primavera fuori quota - per i quali la Fiorentina (e i rispettivi agenti) stanno lavorando per una sistemazione adeguata. La prossima settimana poi per alcuni di loro che non hanno mercato nel breve dovrebbero spalancarsi le porte del Viola Park. In questi primi giorni intanto oltre a Rasmussen anche Toni Fruk ha lasciato la Fiorentina a titolo definitivo, ceduto al Rijeka. Al Catanzaro, ma in prestito, invece è andato il difensore della Primavera Dimo Krastev. Il terzino Gabriele Ferrarini è destinato alla Feralpisalò ma l'ufficialità arriverà solo dopo alcune cessioni del club. Si allena in Versilia per poter essere pronto Marco Benassi, anche se per ora ci sono stati solo timidi sondaggi.

Per il centrocampista d'attacco Vittorio Agostinelli, rientrato da una stagione tra Reggina e Cosenza dove ha esordito in B, c'è la possibilità di un ritorno proprio nel club rossoblù. Il difensore Eduard Dutu, reduce da 6 mesi a Reggio Calabria e 6 al Gubbio, sta cambiando agente e per lui c'è stato qualche sondaggio di Ancona e Latina. Per l'altro difensore Christian Dalle Mura l'entourage è al lavoro sotto traccia per una nuova collocazione dopo le 27 presenze nella Spal della scorsa stagione. Chi ha bisogno di ripartire da un nuovo prestito che gli dia continuità è il difensore Davide Gentile che nella Pro Vercelli è stato fermato da un problema alla spalla che lo ha costretto a curarsi a Firenze e aggregarsi poi di nuovo alla Primavera.

Poi c'è Gabriele Gori che, reduce dalla stagione alla Reggina, ha tanti estimatori (in passato Arezzo, Sudtirol e Ascoli, più recente Catania) ma per ora manca l'affondo decisivo. Anche per Giovanni Corradini i sondaggi non mancano e novità potrebbero esserci la prossima settimana. Non è un esubero, ma anche per Filippo Distefano, protagonista nella Primavera e nel giro della prima squadra con cui è già in ritiro, fioccano le offerte tra cui quella del Lucerna con cui proseguono i contatti. Tra gli ex compagni il 2004 Nardi poteva approdare al Grosseto ma il giocatore non era convinto mentre per il difensore Lucchesi c'era un interessamento dal Valencienne.