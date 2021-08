ESTERNI, Il nome nuovo è G. Plata: ma c'è la coda

La Fiorentina è in trattativa per Gonzalo Plata dello Sporting Lisbona. L'esterno d'attacco ecuadoregno è nel mirino dei viola - ha scritto oggi TMW - che stanno portando avanti contatti proficui con il club portoghese. La concorrenza per il classe 2000 non manca visto che anche Cadice, Espanyol e Granada si sono interessati al calciatore. Questa una delle news più lette oggi sulle pagine di Firenzeviola.it.

Leggi anche: TMW, Viola: trattativa avanzata per Gonzalo Plata