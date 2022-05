ESTERNI, 12 gol in cinque non possono bastare

Guardando le ultime partite l'impressione è che questa Fiorentina abbia ha già fatto il massimo e che più di questo non riesca a dare, indipendentemente da quello che accadrà nelle ultime tre gare. Col fiato corto anche a causa dei tanti infortuni, due giorni liberi per rigenerare le forze e recuperare appunto gli acciaccati, una Roma stanca per la Conference e Samp e Juve ormai tranquille lasciano tutto aperto e incerto da qui alla fine. L'Europa, dice Italiano, sarebbe una ciliegina alla stagione, ed ha ragione, perché appunto la squadra ha fatto più di quel che poteva ed è evidente che per il futuro - Europa o non Europa - andrà risistemata: "In futuro ci sarà tempo per cercare di rimettere in sesto una squadra che possa alzare il livello" afferma.

E tra i reparti da migliorare di sicuro c'è l'attacco. Perché nonostante i tanti soldi spesi tra l'estate e a gennaio, certi problemi davanti non sono mai stati risolti (semmai sono aumentati con la cessione di Vlahovic che con la sua continuità li copriva). Ma a parte il centravanti, il problema principale è quello degli esterni che continuano a non incidere, basta guardare i numeri e basta ascoltare il tecnico che a fine gara ha detto sconsolato "Siccome ora non riusciamo ad avere un grandissimo goleador, cerchiamo di ruotare tutti gli esterni così che tutti facciano prestazione. Purtroppo non riusciamo ad incidere sotto porta".

Parole che ormai il tecnico ripete in loop perché appunto, se sul centravanti si è detto fin troppo, 4 gol di Gonzalez in 30 presenze (anche se gli vanno riconosciuti i 7 assist è stato pur sempre il giocatore più pagato della storia viola), uno solo fatto da Ikoné in 14, 3 di Sottil in 24, 1 da Callejon in 28 e i 3 di Saponara in 26 (alla fine quello che è andato oltre le aspettative) sono davvero pochi, 12 sui 54 gol totali della Fiorentina. Insomma è anche in quel reparto che la società dovrà incidere per alzare il livello.