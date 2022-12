Già tanti invitati al gran ballo del mercato invernale, e d’altronde se di mezzo ci sono i mondiali in Qatar a rappresentare le principali p.r. non c’è da stupirsi se giorno dopo giorno cresce la lista dei vari estimatori. Se ne sta accorgendo la Fiorentina in primis, viola ottimamente rappresentata da un Amrabat in versione saracinesca.

L’escalation del marocchino è l’argomento del giorno in casa viola, più per le grandi manovre all’orizzonte legate a un rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 (ma con opzione sull’anno successivo) che non per reali scenari di cessione ancora certamente prematuri, ma è chiaro che ancor prima di valutare come e quanto s’intensificheranno le voci che già danno Liverpool, Marsiglia, Siviglia e Atletico Madrid sulle sue tracce.

Di certo per la Fiorentina le indicazioni arrivate dal torneo giunto alle semifinali sembrano esser fin troppo chiare nella gestione di un calciatore che a Firenze ha impiegato i suoi tempi per ambientarsi e inserirsi. Anche per questo ancor prima di capire il futuro di Sofyan sarà fondamentale pensare di poterne sfruttare le potenzialità messe in mostra in Qatar, e per le quali si è personalmente complimentato con il marocchino uno che i mondiali li ha vinti con il fenomeno Ronaldo. Arrivando a capitalizzare una copertura di campo che in questo momento Amrabat assicura come pochi altri calciatori.