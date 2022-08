ERRORI DA EVITARE

L'amichevole di ieri tra Betis Siviglia e Fiorentina ha evidenziato ancora una volta i problemi difensivi da parte della squadra di Vincenzo Italiano, che continua a non convincere. Togliendo i test di Moena, sono state 3 le partite un po' più impegnative per i viola, che hanno incassato 2 gol dal Galatasaray, 0 dal Qatar e ben 3 dagli spagnoli, per un totale di 5 gol, non il massimo a soli 7 giorni dall'inizio della Serie A. Le parole di Biraghi nel post-match devono far sicuramente riflettere, quando spiega che le reti incassate che fanno più male sono quelle prese per demeriti propri più che per meriti altrui e questo è un po' il caso della Fiorentina.

Nel 2-1 di Grodig, i turchi colpirono prima grazie ad una palla persa in uscita da Martinez Quarta, che spianò la strada al contropiede degli avversari, e poi su una lettura sbagliata di Igor, che provò ad uscire sul portatore di palla facendosi sfilare alle spalle il diretto marcatore. Al Benito Villamarin sono cambiati gli interpreti, ma la storia si è ripetuta ancora una volta: Maleh non è saltato sull'1-0 e si è lasciato sovrastare da Juanmi, sul 2-0 Nico Gonzalez si è fatto saltare dal solito Juanmi e la coppia Igor-Biraghi si è persa Borja Iglesias, mentre sul 3-1 Quarta ha perso (un altro) pallone in uscita, Mandragora è stato costretto a spendere il fallo e Gollini non è stato impeccabile sulla punizione di Miranda.

La Cremonese il 14 agosto sarà il test della verità, dove la Fiorentina non potrà più permettersi certe leggerezze e i 3 punti saranno fondamentali per iniziare bene il campionato e mandare subito un chiaro messaggio alle rivali in lotta per la zona Europa.