EMRE MOR, Idea datata di Pradè: stop da Nico-Ikoné

Ritorno di fiamma della Fiorentina per Emre Mor? L'esterno offensivo ex Borussia Dortmund già nel 2017 (in dirigenza c'era Corvino allora) era stato accostato con forza al club viola, arrivato veramente ad un passo dal suo ingaggio prima di vederlo trasferirsi al Celta Vigo.

Negli scorsi giorni dalla Turchia sono rimbalzate news a proposito di un nuovo interessamento gigliato sul conto del classe '97. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, però, allo stato attuale delle cose un suo trasferimento è piuttosto complicato da immaginarsi e per un motivo ben preciso.

La Fiorentina, infatti, ha speso oltre 40 milioni di euro nelle ultime due sessioni di mercato per esterni d'attacco dal piede mancino (Gonzalez prima e Ikoné poi) categoria nella quale rientra anche Mor. Si tratta, apprendiamo, di un'idea di Pradè risalente ormai a qualche mese fa e non più messa particolarmente in pratica. La valutazione del giocatore si aggira sui 5-6 milioni di euro.