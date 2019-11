EMP-FIO 1-0, Gli azzurri avanti con Zelenkovs al 45'

È 1-0 per l'Empoli contro la Fiorentina al termine dei primi 45’ del derby Primavera di Monteboro. Pochissimo da segnalare in un match in cui i viola sono andati al tiro per la prima volta solo al 37’ con Koffi (palla rasoterra parata da Meli) e in cui gli azzurri in avvio di gara hanno tentato la conclusione dalla distanza trovando la pronta risposta di Brancolini. Pesante l’assenza di Duncan, oggi fuori per affaticamento muscolare, che ha di fatto costretto Bigica a schierare un attacco che fino a questo momento non ha saputo pungere. Al 45' poi la doccia gelata: punizione di Zelenkovs e palla sotto il sette per il vantaggio empolese.