EFFETTO FRANCHI: IN CASA VA MEGLIO SOLO L'INTER

Il Franchi festeggia un'altra vittoria e con il successo della Fiorentina di ieri sul Bologna sono adesso 9 successi viola tra le mura amiche su un totale di 14 partite giocate. Poter contare sulle vittorie casalinghe è una delle ricette per fare bene nel calcio, basti pensare alla prima epoca Prandelli a Firenze, e se già di per sé il ruolino di marcia appare interessante, lo diventa ancor di più se confrontato con quanto stanno facendo le altre.

Nella speciale classifica tra le mura amiche, che non sarà definitivamente componibile fino all'ultima giornata, la Fiorentina è infatti al terzo posto assoluto in termini di punti conquistati (29 su 42 disponibili) ma sale al secondo se si normalizza il differente numero di partite con l'utilizzo della media punti, poiché ad esempio il Milan ne ha sì 30, uno in più, ma può contare anche su 15 gare giocate a San Siro contro le 14 dei viola al Franchi.

Con 2,07 punti conquistati a partita quando gioca in casa, la squadra di Italiano fa meglio di Milan (2,00) e Juventus (1,96), attestandosi così unicamente alle spalle dell'Inter, la migliore della Serie A con 2,29 e tre lunghezze in più della Fiorentina a parità di incontri disputati. Anche alla voce "gol segnati in casa" e "differenza reti in casa" i viola hanno un ottimo rendimento, fermandosi nuovamente dietro solo alla squadra di Inzaghi (35 contro 32 il primo dato condiviso con la Lazio, +23 e +16 il secondo).

Curiosamente il prossimo incontro sarà proprio nella Milano nerazzurra, numeri alla mano nello stadio più inespugnabile d'Italia. Subito davanti al Franchi.

LA CLASSIFICA CASALINGA DI SERIE A ALLA 29^ GIORNATA

INTER 35 punti in 14 partite (2,29 media punti)

MILAN 30 in 15 (2,00)

FIORENTINA 29 in 14 (2,07)

ROMA 28 in 15 (1,87)

JUVENTUS 27 in 14 (1,93)

NAPOLI 26 in 14 (1,86)

VERONA 26 in 15 (1,73)

LAZIO 25 in 13 (1,92)

TORINO 25 in 15 (1,67)

BOLOGNA 21 in 14 (1,50)

UDINESE 19 in 14 (1,36)

ATALANTA 18 in 14 (1,29)

SASSUOLO 17 in 14 (1,21)

SPEZIA 15 in 14 (1,07)

SAMPDORIA 15 in 15 (1,00)

CAGLIARI 12 in 14 (0,86)

EMPOLI 11 in 14 (0,79)

VENEZIA 10 in 14 (0,71)

GENOA 8 in 14 (0,57)

SALERNITANA 8 in 14 (0,57)