EDIMILSON E UN CENTROCAMPO BISOGNOSO DI RINFORZI

Se nella Fiorentina c'è un reparto che al momento presenta qualche falla di troppo, quello è il centrocampo. La partita di domenica contro la Sampdoria ha infatti dato modo agli spettatori di ammirare le fenomenali gesta di Luis Muriel (roba che a Firenze non si vedeva da anni), quanto di riconoscere la parziale assenza di un centrocampo responsabile e all'altezza della situazione.

Decisioni arbitrali - forse un po' severe - a parte, la determinante espulsione di Edimilson Fernandes ne è l'emblema. Peraltro dopo una prestazione oggettivamente nemmeno apparsa delle sue peggiori. Anche Gerson è da annoverare tra i protagonisti in negativo del pareggio di due giorni or sono, vista la sua mirabile capacità di eclissarsi dal gioco. Con un Benassi lasciato in panca per novanta minuti.

Pertanto è indubbio che i centrocampisti viola si siano rivelati finora decisivi in fatto di gol, ma è altrettanto vero che il livello del rendimento da quelle parti del rettangolo di gioco è sensibilmente sceso. A tal proposito la Fiorentina si è attivata per portare alla corte di Pioli un innesto pronto subito: il nome è quello di Roberto Gagliardini, anche se ora come ora l'affare non sembra così semplice...