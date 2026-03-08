È il giorno di Fiorentina-Parma: dove e come seguire la sfida del Franchi
È il giorno di Fiorentina-Parma. Al Franchi la squadra di Vanoli cerca di scuotersi dopo il brutto ko di Udine, contro una formazione coriacea ma praticamente già salva (33 i punti già incamerati dai ducali). Fischio d'inizio in programma alle ore 15, la sfida sarà trasmessa in diretta televisiva solo sui canali Dazn, ma potrà essere seguita anche sulle frequenze di Radio FirenzeViola con pre, post e radiocronaca della gara. Su FirenzeViola.it, come al solito, la diretta testuale con aggiornamenti e voci dal campo.
