Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere dello Sport-Stadio: "Viola o mai più"

La Nazione: "Fiducia e coraggio per ripartire. E Vanoli punta sui suoi veterani"

La Gazzetta dello Sport: "Comanda Fagioli. Contro il Parma è vietato sbagliare"

Tuttosport: "Guaio Kean, al massimo è in panchina"

Corriere Fiorentino: "Di nuovo al punto di partenza"

la Repubblica (ed. Firenze): "Fiorentina, niente scherzi. È la partita giusta per allontanarsi dalla B"