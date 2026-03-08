Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
Corriere dello Sport-Stadio: "Viola o mai più"
La Nazione: "Fiducia e coraggio per ripartire. E Vanoli punta sui suoi veterani"
La Gazzetta dello Sport: "Comanda Fagioli. Contro il Parma è vietato sbagliare"
Tuttosport: "Guaio Kean, al massimo è in panchina"
Corriere Fiorentino: "Di nuovo al punto di partenza"
la Repubblica (ed. Firenze): "Fiorentina, niente scherzi. È la partita giusta per allontanarsi dalla B"
Notizie di FV
Gud se ci sei batti un colpo, ma vale per tutti gli altri. Occhio al risultato del Via del Maredi Tommaso Loreto
Le più lette
Copertina
FirenzeViolaPer Kean ultimo test in mattinata, pronto Piccoli. Torna Dodo, ballottaggio Brescianini-Ndour
Alberto PolverosiLe concorrenti per la salvezza perdono, ma si battono. La Fiorentina perde e basta. Contro il Parma deve ritrovare l'orgoglio senza pensare che si salverà solo grazie al suo nome
Luca CalamaiVanoli per conquistare la salvezza poi si cambia. Sarri, De Zerbi e Grosso diversi ma giusti. Ripartirei da Fagioli, Brescianini, Gosens, Ranieri, Solomon e se possibile Kean. Via Gud, Dodo e Piccoli
Andrea GiannattasioViola, ora contano solo unità e normalità: serve un clima positivo e l'abbandono del 3-5-2. Ma i nuovi arrivati devono dare di più. Paratici e il restyling (interno) della Fiorentina
