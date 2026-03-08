Guaio Kean, la tibia fa male. Tuttosport: "Stamani provino, ma va verso il forfait"

"Guaio Kean, al massimo è in panchina", titola stamani nelle sue pagine interne Tuttosport. Il quotidiano torinese si concentra sull'attaccante della Fiorentina con vista sul match di oggi pomeriggio, quando i viola affronteranno il Parma, probabilmente senza il proprio centravanti che fa ancora i conti con gli infortuni. Kean, infatti, in questa stagione sta convivendo con un problema alla caviglia destra (rimediato in Nazionale) e uno alla tibia, conseguenza di una botta subita con il Mainz in Conference.

Lunedì nel secondo tempo contro l'Udinese il centravanti viola ha chiesto il cambio uscendo zoppicante, quindi per tutta la settimana ha lavorato a parte con la ferma volontà di essere disponibile per la delicatissima sfida odierna. Il provino decisivo sarà stamani e soltanto dopo verrà presa una decisione: difficile se non impossibile prevedere un impiego di Kean dal primo minuto, al momento l'ipotesi più credibile - stando a quanto filtra dal club - è che l'attaccante vada in panchina magari anche solo per “fare presenza” e stare vicino ai compagni.