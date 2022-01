DV9, Quando Rasic ci disse: "È tempo vada alla Juve"

C'era chi, soprattutto in Serbia, ad ottobre aveva già capito tutto. È il caso di Vlada Rasic, segretario generale dell'OFK Belgrado, uno dei club in cui è avvenuta la crescita dell'attaccante viola (ma ancora per poco) Dusan Vlahovic e che, raggiunto allora in loco da noi di FirenzeViola.it, aveva lanciato una profezia che non aveva fatto forse piacere ai sostenitori della Fiorentina, rivelatasi però poi azzeccata. "È tempo che lasci Firenze per un top club come la Juventus", aveva detto nell'intervista esclusiva a FirenzeViola.it. Rileggila cliccando QUI.