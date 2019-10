DUE VOLTI, UN SOLO OBIETTIVO

Una Viola a due volti torna a vincere in campionato, mandando in modo definitivo nel dimenticatoio tutte le tossine accumulate nel post gara con la Lazio. Del resto quando la carica per ottenere una vittoria preziosa come il platino come quella contro il Sassuolo arriva da gente come Ribery e Caceres (il primo squalificato, il secondo infortunato ma in ogni caso al seguito della squadra in Emilia) non può che essere un aspetto su cui riflettere. E che testimonia l’unità di un gruppo che ancora una volta, dopo i due ko a inizio stagione, non si è disunito davanti alle prime difficoltà.

La partita del Mapei ha tuttavia raccontato anche altro, ovvero che chiunque può imparare in breve tempo dai suoi errori, anche nell’arco di appena tre quarti d’ora. Se n’è accorto anche Montella, che dopo aver scelto dall’inizio una formazione rimaneggiata modulandola su quel 3-5-2 che fino ad oggi aveva dato ampie garanzie ha cambiato in corsa schema e uomini riuscendo a ribaltare una gara iniziata in salita e che per i suoi ragazzi sembrava stregata. Il ritorno alla difesa a quattro e lo spostamento di Venuti sulla corsia di destra è stata la chiave della svolta di Reggio Emilia, visto che tra il mutamento di modulo e il gol dell’1-1 sono passati appena 120”.

Una Viola, dunque, a doppia faccia. Metà dottor Jekyll e metà mister Hyde ma con lo stesso, unico obiettivo. Quello di regalare a Rocco Commisso la sua prima vittoria sotto i suoi occhi, a fine partita decisamente bagnati per l'emozione. Missione compiuta, con grande forza di nervi, il trionfo della linea verde (sia Venuti che Castrovilli hanno da poco rinnovato il loro contratto) e la maturità di chi, come detto, ha saputo imparare a tempo di record dai propri errori. Il miglior aspetto in vista delle prossime due sfide, che dovranno dire in via definitiva quale sarà il ruolo della Fiorentina in questo campionato.