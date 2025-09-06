Due giornate di beneficenza: il 9 e il 10 settembre tornei di tennis e padel a Scandicci

vedi letture

Due giornate a scopo benefico, saranno il 9 e 10 settembre, presentate dall'ASD La Fiorita Tennis Club di Scandicci a Firenze. Per l'occasione verranno organizzati dei tornei di tennis e padel, più una partita VIP con ex calciatori e le ragazze della Savino del Bene Volley. Inoltre sarà possibile fare apericena in serata e ci sarà anche un concerto con musica dal vivo. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Tommasino Bacciotti. Per l'iscrizioni ai tornei: info@lafioritatc.it.