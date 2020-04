DRAGOWSKI, Conferma e rinnovo: è il suo anno

L'esperienza di Bartlomiej Dragowski a Firenze non è stata certamente delle più semplici. Già, perché inizialmente il portiere ex Jagiellonia ha dovuto fare i conti con la concorrenza di colleghi più anziani - vedi Tatarusanu - o comunque più esperti - è il caso di Sportiello -. Meno facile da digerire, è senz'altro stata la (mezza) stagione in cui il classe '97 è stato relegato a vice del nuovo arrivato Lafont, addirittura più giovane di due anni.

Tant'è che, a gennaio, il polacco ha preferito trasferirsi ad Empoli per provare a dimostrare il suo reale valore. E ci è riuscito alla grande, non per nulla la scorsa estate la Fiorentina, che nel frattempo era stata rilevata da Rocco Commisso, ha deciso di confermarlo e di rinnovargli il contratto, ad agosto, fino al 2023. Un'ottima stagione sin qui di Dragowski, costituita da 26 presenze, 7 a rete inviolata. Se non è questo il suo anno, poco ci manca.