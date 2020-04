DR. MANZUOLI A FV, Tornare in campo? Ecco come

Il dottor Marcello Manzuoli, medico sportivo che per dieci anni (dal 1992 al 2002) ha lavorato nella Fiorentina, ieri a FirenzeViola.it ha spiegato quali saranno secondo lui i passi da seguire per i giocatori per poter ritrovare la forma in vista dell'ipotetica ripartenza della Serie A: "Siamo tutti sul condizionale: il primo step è la preparazione individuale, e vedo che i vari giocatori la stanno facendo. Per me allenarsi a gruppetti non ha molto senso, perché la questione principale è il distanziamento: sotto sforzo non si respira normalmente, c'è il fiatone e il getto delle goccioline emesse arriva più lontano. Sicuramente il campo dovrebbe essere diviso in più porzioni. Chiaro poi che i giocatori non avranno la condizione che conosciamo, ma dopo due-tre settimane di allenamenti, secondo me, sarà possibile rivederli in campo".