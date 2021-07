Nelle ultime settimane si è fatto largo il nome di Stefano Sensi come opzione per il centrocampo della Fiorentina, alla ricerca di un regista che possa garantire miglior qualità nel palleggio rispetto a Pulgar, in attesa di capire se la lunga rosa potrà offrire anche qualche soluzione alternativa (Maleh?). In effetti la dirigenza gigliata qualche iniziale contatto per arrivare al classe '95 ex Sassuolo e Cesena l'ha anche preso, salvo scontrarsi sin dal principio con una trattativa che pare tutto, tranne che agevole. E che presenta un doppio muro a bloccare le offensive viola.

Da una parte, quello rappresentato dall'Inter. I nerazzurri hanno un centrocampo folto e non lo ritengono incedibile in assoluto, probabilmente anche per via dei numerosi problemi fisici da lui riscontrati, ma non intendono applicare sconti troppo marcati, data la cifra spesa per averlo dal Sassuolo. Ecco perciò che l'iniziale proposta della Fiorentina di un prestito con opzione per il riscatto è stata rispedita al mittente.

Dall'altra, quello rappresentato dal giocatore stesso. Sin dai primi contatti, Sensi - tramite il suo entourage - non ha mai aperto davvero alla possibilità Fiorentina, preferendo rimanere a Milano per giocarsi le sue chance con un nuovo tecnico che, a proposito, gli ha riservato parole al miele nella conferenza stampa di presentazione. Con queste condizioni, pare complicato pensare di riuscire a smuovere le acque entro tempi brevi. Scontato perciò che al vaglio della squadra mercato viola, in questo momento, i nomi e le priorità siano altre.