DOPPIA SPINTA

Parole chiare quelle riferite da Vincenzo Italiano, ieri nel corso della presentazione. E poco male (anzi) se la voce si era fatta già rauca per i primi allenamenti al centro sportivo, piuttosto il segno inequivocabile di un tecnico che si è già totalmente immerso nella sua nuova avventura. E in tal senso anche l’immediata difesa del gruppo a disposizione racconta di un percorso appena cominciato volto più a trasformare l’organico attuale che non a rivoluzionarlo.

D’altronde che qualche indirizzo potesse cambiare, nell’inversione di rotta post Gattuso, era parso evidente fin da subito, tanto meglio allora affidarsi a idee ed entusiasmo, quei fattori che in primis il nuovo allenatore si augura di trasmettere alla sua squadra. Costruendo un’identità forte, e soprattutto un gioco che metta in condizione più giocatori possibile di finalizzare seguendo l’indirizzo del “difendere bene, attaccare benissimo”. Il divertimento, in tal senso, potrebbe diventarne semplice conseguenza.

Intanto la società tiene ben coperte le carte del mercato, nonostante più di uno spiffero come le voci sul difensore Nastasic o persino un obiettivo di prestigio come sarebbe Lamela, e se ulteriori valutazioni sono già rinviate al dopo Moena un concetto è già stato chiaramente espresso: la speranza di ritrovare il pubblico. Mentre ancora qualsiasi decisione è allo stato embrionale i viola spingono per un’apertura totale, legata al green pass come del resto auspica lo stesso Gravina, e non è nemmeno difficile immaginare il perchè.

D’altronde se alla spinta di Italiano, della sua voglia di fare e della grinta che ha già mostrato, dovesse aggiungersi nuovamente l’apporto del tifo la partenza in salita offerta dal calendario potrebbe già fare meno paura.