Dopo due giorni liberi, oggi la ripresa: Fiorentina di nuovo in campo verso il Napoli

Dopo due giorni liberi, oggi la ripresa: Fiorentina di nuovo in campo verso il NapoliFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca
di Redazione FV

Riprende oggi l'attività sportiva della Fiorentina. Dopo il weekend libero concesso da Stefano Pioli, la prima squadra si ritrova oggi al Viola Park per ricominciare con gli allenamenti e indirizzare il mirino verso il Napoli. La gara coi partenopei è in programma sabato sera alle 20:45 al Franchi ed è valida per la terza giornata di campionato.