DONADEL, Importante è saper superare le difficoltà

Anche l'allenatore dell'Under 16 della Fiorentina ed ex viola Marco Donadel ha parlato dal palco dello Youth Sector Christmas Party al Tuscany Hall. Queste le parole raccolte da FirenzeViola.it: "Cosa dico ai miei ragazzi? Gli spunti nascono giorno per giorno, ci sono momenti in cui la mia esperienza può aiutare. Però cerco di tramettere ai miei ragazzi quello che so e di metterli in difficoltà. A quest'età la cosa più preziosa è imparare ad uscire dalle situazioni di difficoltà".

I ricordi da calciatore?

"Sono tanti. Lo stress degli inizi soprattutto. Più si è giovani più si è forti e si ha passione. Poi giorno dopo giorno la passione diventa il lavoro".