DOMENICA BESTIALE

Il primo grazie va a tutti coloro che hanno donato, decidendo di sostenere OSMA Onlus e l'Ospedale di Ponte a Niccheri. La nostra raccolta ha superato 3.400 euro e contiamo di salire ancora nei prossimi giorni prima di girare tutti i fondi alla Onlus che si occuperà di fornire dispositivi di protezione e quant'altro all'Ospedale Santa Maria Annuziata, a Bagno a Ripoli. Ma senza l'aiuto di chi ha reso la domenica appena passata qualcosa di unico, non ci saremmo mai riusciti.

I Sindaci di Firenze e Bagno a Ripoli Dario Nardella e Francesco Casini, Pupo che suona in diretta "Firenze Santa Maria Novella", Marco Masini che risponde con "T'innamorerai" prima che Lorenzo Baglioni intoni le note della canzone per i 90 anni viola e gli Street Clercks intonino l'inno viola, le barzellette di Alessandro Paci, i ricordi viola di Elena Linari dalla Spagna, Francesco Toldo, Nuno Gomes, Cristian Brocchi, Marco Nappi, Emiliano Viviano, Manuel Pasqual, Christian Maggio, Gonzalo Rodriguez, Michele Cerofolini, i punti di vista di Salvatore Sanzo, Gianfranco Monti, Carlo Conti, Antonio Di Gennaro.

E poi ancora la voce Rai di Francesco Repice che racconta un gol di Ribery, le opinioni dei giornalisti Alessandra Gozzini, Enzo Bucchioni, Antonio Montanaro, Paolo Chirichigno, Bernardo Brovarone, Mario Tenerani, Davide Agazzi, Niccolò Ceccarini, o i resoconti da New York del Viola Club NYC con il suo presidente Alessandro Sisto e gli interventi di Wikipedro, dell'agente Lorenzo De Santis, di Federico Tacconi proprietario de "L'Ortone" prima delle imitazioni nel gran finale di Gianfranco Butinar. Tutto questo e anche di più è stata la maratona di Firenzeviola.it su Instagram a favore di Osma Onlus. Arricchita dalla presenza viola della Fiorentina con il dg Joe Barone, con il tecnico della Fiorentina Women's Antonio Cincotta , con il Responsabile delle Comunicazioni viola Alessandro Ferrari e con Rachele Risaliti e Gaetano Castrovilli.

Dodici ore di diretta insieme, per raccontare il momento che ognuno sta vivendo e per parlare anche di Fiorentina, di calcio, di musica e di questo periodo che speriamo tutti possa terminare il prima possibile. Oggi comincia una nuova settimana, l'ultima prima del tanto atteso 4 maggio che il Premier Conte ha anticipato ieri sera. Ripartire da tutto quel che è successo ieri sul nostro profilo Instagram sarà, almeno per noi, un po' più semplice e speriamo che così sia anche per tutti coloro che ci hanno seguito e sostenuto a cominciare dai testimonial d'eccezione che hanno aderito all'iniziativa: Gabriel Batistuta, Rui Costa, David Pizarro, Giuseppe Rossi, Cesare Prandelli, Alberto Gilardino.



Grazie ancora a tutti e in particolar modo a chi, in redazione, questa giornata l'ha ideata, strutturata e organizzata. Dal costante supporto della nostra presidentessa Sara Meini fino all'incredibile squadra social di Firenzeviola.it composta dall'ideatore Giacomo Galassi insieme a Dimitri Conti, Giulio Falciai, Niccolò Santi, Mattia Verdorale, Alessio Del Lungo e Giacomo Iacobellis oltre che dalla nostra grafica di fiducia Sara Mastrosimone con il supporto costante del nostro punto di riferimento Pietro Lazzerini.

Grazie a tutti, e donate ancora per Osma Onlus a fianco dell'Ospedale di Ponte a Niccheri CLICCA QUI