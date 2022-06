DODÔ, BELLANOVA O BELLERIN: LA FASCIA DESTRA ASPETTA IL SUO NUOVO PROPRIETARIO

Una delle caselle da coprire nello scacchiere di Vincenzo Italiano nella prossima stagione è sicuramente quella del terzino destro. Un ruolo che in riva all'Arno non è stato molto fortunato negli ultimi anni e che difficilmente è riuscito a trovare un padrone longevo nel tempo. L'ultimo è stato Alvaro Odriozola che, dopo appena un anno di prestito in viola, tornerà al Real Madrid, costringendo difatto la Fiorentina ad andare sul mercato e a trovare un degno sostituto. Sarà probabilmente uno dei primi rinforzi che arriverà, data l'importanza del ruolo nel gioco di mister Italiano e considerando che la dirigenza viola è a caccia di un titolare.

I terzini su cui la Fiorentina si sta muovendo con maggiore attenzione sono principalmente due: il brasiliano Dodo dello Shakhtar e Bellanova del Cagliari. Il primo è attualmente la scelta numero uno di Barone e Pradè per il dopo-Odriozola sulla fascia destra: la società gigliata si è mossa con assoluto tempismo per anticipare la concorrenza, e sta trattando seriamente con lo Shakhtar, i contatti sono insistenti e dato che alcune proposte per vie traverse sono state già formulate a breve potrebbe arrivare anche quella ufficiale, vicina alla valutazione del giocatore (tra i 10 e i 15 milioni). Per quanto riguarda il terzino del Cagliari, la Fiorentina ha fatto un'offerta (da 6 milioni di euro), ma le richieste del club sardo e la concorrenza dell'Inter, al momento sono due ostacoli difficili da superare.

Sullo sfondo rimane sicuramente da considerare il profilo internazionale di Hector Bellerin, che dopo l'esperienza al Betis Siviglia tornerà a Londra sponda Arsenal soltanto di passaggio: in Serie A, oltre a Roma, Juventus e Inter, è stato proposto anche alla Fiorentina che ovviamente reputa il terzino spagnolo come un valida alternativa, nel caso in cui non dovesse andare in porto nessuno dei due primari obiettivi. Difatto anche l'anno prossimo la Fiorentina sarà costretta a ripartire da zero sulla fascia destra, con la speranza di trovare un terzino a quella fascia destra al momento orfana di un degno proprietario.