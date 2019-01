DIVISA, Oggi ci sarà una Fiorentina tutta in viola

Sarà una Fiorentina all-purple quella che vedremo scendere in campo tra poco al Franchi per la sfida di Coppa Italia contro la Roma. I gigliati infatti scenderanno in campo oggi con il completo viola, lasciando dunque per una volta da parte il pantaloncino nero in favore dello stesso colore della maglia. C’è un unico precedente in stagione con questi colori, proprio legato a Roma ma alla sponda della Lazio, quando nella partita giocata all’Olimpico i gigliati furono sconfitti 1-0 dai biancocelesti.