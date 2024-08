DISTEFANO, Non si ferma più: un altro gol col Frosinone

Fonte: a cura di A.Gian.

FirenzeViola.it

Secondo gol in tre partite con la maglia del Frosinone per l’esterno Filippo Distefano: il classe 2003, di proprietà della Fiorentina, ha infatti realizzato questa sera la rete con la quale la squadra ciociara si è portata momentaneamente in vantaggio sul Modena allo stadio Stirpe (1-1 poi il finale del match, col pari emiliano in pieno recupero). Distefano questa sera era partito dalla panchina (esattamente come nelle prime due sfide dei gialloblù contro Sampdoria e Spezia) e dopo soli 14’ dal suo ingresso in campo ha segnato il suo gol. Fin qui dunque il bottino dell’ex viola parla chiaro: due reti in appena 97’ giocati.