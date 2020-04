DIR. VILLA OLMI A FV, Pessimista sulla ripartenza

Quando avverrà la probabile ripresa degli allenamenti il 4 maggio, calciatori, staff tecnico, medici, fisioterapisti, magazzinieri e personale più stretto si isoleranno al centro sportivo, come se fosse un ritiro estivo. La società predisporrà l'alloggio del gruppo in un albergo, Villa Olmi a Bagno a Ripoli. Per approfondire la questione la redazione di FirenzeViola.it ha contattato, in esclusiva, il direttore di Villa Olmi: Giancarlo Carniani: ""Sinceramente più passa il temo e più io sono pessimista sulla ripartenza del calcio in Italia. Non ci sono novità e quindi dobbiamo solo aspettare. Ancora non c'è un protocollo di sicurezza preciso e non c'è ancora una data ufficiale in cui rinizierà il campionato. Noi stiamo aspettando ma ho paura che stiamo aspettando invano. Sto iniziando ad avere davvero dei seri dubbi".