DIFESA, VALENTINI AI DETTAGLI: E MILENKOVIC?

Dopo le prime sgambate di martedì, ieri la Fiorentina ha svolto il primo giorno completo di allenamento al Viola Park. La sessione pomeridiana, durata dalle 18:00 alle 19:30 circa, ha mostrato per la prima volta la nuova viola di Raffaele Palladino ai suoi tifosi. A tenere banco però in questi giorni d'estate è sempre il calciomercato.

Ufficializzato l'arrivo di Moise Kean, che verrà presentato venerdì alle 17:00, i dirigenti viola stanno cercando di regalare a Palladino altri acquisti per completare al più presto la rosa. Oltre al centrocampo, reparto in cui i nomi più chiacchierati sono quelli di Thorstvedt e Vranckx, la situazione sembrerebbe calda anche in difesa. È infatti notizia delle ultime ore l'affondo da parte della Fiorentina per il difensore centrale del Boca Juniors Nicolas Valentini.

SI AVVICINA VALENTINI

Dopo che il suo nome era stato spesso accostato ai viola nelle ultime sessioni di mercato, ieri è uscita la notizia di un interessamento concreto degli uomini di mercato gigliati per Nicolas Valentini. Il centrale argentino, in scadenza con il Boca Juniors a dicembre 2024, vorrebbe provare un'esperienza in Europa e la Fiorentina sembra aver guadagnato una posizione di vantaggio sulle concorrenti, come Roma e Udinese, pronte a portarlo nel vecchio continente.

Secondo quanto riportato ieri sera da SkySport(QUI la notizia completa), la Fiorentina vorrebbe provare a chiudere l'affare per portare il classe 2001 sulle rive dell'Arno a zero quando andrà in scadenza. Su questa base poi i viola decideranno se anticipare o meno il suo arrivo in Toscana, versando nel caso un riconoscimento al club di Buenos Aires. Un'intesa di massima è già stata trovata, appena, e se, l'affare verrà concluso il difensore albiceleste svolgerà le visite mediche in Argentina.

SITUAZIONE MILENKOVIC

Per un Valentini che arriva, c'è un Milenkovic che potrebbe lasciare Firenze. Dei tre "titolari" dell'ultima difesa gigliata il serbo potrebbe essere il sacrificabile. L'ex Partizan, a Firenze dal 2017, ha un ingaggio pesante, da circa 3 milioni a stagione, di cui la società toscana si priverebbe volentieri e nell'ultima ananta non ha reso secondo le aspettative.

Considerando che Martinez Quarta, che ha rinnovato il suo contratto fino al 2028, e Ranieri sono considerati centrali nel nuovo progetto di Raffaele Palladino, il principale candidato a partire in caso di arrivo di un nuovo difensore, come potrebbe essere Valentini, è proprio il numero 4 gigliato. Fino ad adesso per il difensore serbo, ancora in vacanza dopo aver disputato l'Europeo con la sua nazionale, non sono arrivate offerte, ma non è da escludere che se arrivassero la Fiorentina pensi seriamente alla cessione. Non è da escludere, anzi, anche una sua permanenza. Giocando di base con una difesa a tre Palladino avrà bisogno di almeno 4 difensori di pari livello, oltre ad un giovane di prospettiva, da alternare tra campionato e impegni nelle coppe.