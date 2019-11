DIFESA HORROR, È LA PEGGIORE DA DOPO LA C2: È UNA VIOLA CHE VIAGGIA A DUE VELOCITÀ

Dire che questa Fiorentina ha, dopo dodici giornate, gli stessi punti della prima Viola targata Stefano Pioli e addirittura uno in meno rispetto a quella dell’anno scorso che ha finito per salvarsi all’ultima giornata sarebbe forse semplicistico e a dir poco severo. Troppo diverso il contesto, dentro e fuori dal campo, che si viveva allora a Firenze, decisamente più ampio il divario di qualità tecnica tra l’attuale squadra di Montella e quelle guidate dal tecnico di Parma. Eppure, nonostante i soli 16 punti in classifica dopo il primo terzo esatto di campionato (per rivedere una Fiorentina con meno punti di adesso a questo punto della Serie A si deve tornare indietro al 2011/12, quando erano 13), c’è un dato che più di tutti balza all’occhio dopo la debacle di ieri a Cagliari ed è quello relativo ai gol subiti.

MAI COSÌ MALE - Con le sue 19 reti al passivo dopo dodici turni (la media esatta è di 1,6 a partita), la difesa della Fiorentina è la più perforata degli ultimi quindici anni, ovvero dalla prima stagione in A dopo il fallimento ad oggi. Nemmeno nelle stagioni più buie che si sono concluse con il baratro della retrocessione a un passo, i viola erano stati capaci di incassare un numero così alto di gol, un dato ovviamente inflazionato dalla cinquina messa a segno da Simeone e compagni nel pomeriggio da incubo di ieri alla Sardegna Arena e dalle quattro reti alla prima giornata con il Napoli: nel 2004/05, prima stagione nella massima serie dopo gli anni di C2 e B, le reti subite dopo dodici giornate erano state 10, un numero non troppo dissimile dalle due tragi-comiche annate di Mihajlovic (e poi Rossi) sulla panchina viola: 13 nel 2010/11 e 9 del 2011/12. Il precedente dato più negativo di quello attuale appartiene addirittura all’epoca Cecchi Gori, quando alla 12a giornata del campionato 2001/02 le reti al passivo erano state ben 24.

CHE PROSPETTIVE - Altre storie, tempi diversi, protagonisti di ben altra caratura. Esattamente come le prospettive di crescita della squadra e della sua proprietà, che a dispetto di un andamento per il momento con il freno a mano sul piano sportivo (pur partendo dal presupposto che quello attuale sarà un anno di transizione) sta andando invece a tutta manetta per ciò che concerne la patrimonializzazione della società (gli investimenti sul centro sportivo e presto sullo stadio) senza dimenticare l’ampliamento del brand Fiorentina e l’aumento del fatturato (tramite sponsor e tournée). Una Viola dunque a due velocità, sopra il campo e dietro le scrivanie. La speranza è che, dopo la sosta, possa essere ingranata davvero la marcia più giusta per far tornare a sognare Firenze.

I GOL SUBITI DOPO 12 GIORNATE DAL RITORNO IN A AD OGGI

2019-2020 - 19 gol subiti (Montella)

2018-2019 - 10 g.s. (Pioli)

2017-2018 - 17 g.s. (Pioli)

2016-2017 - 12 g.s. (Sousa)

2015-2016 - 9 g.s. (Sousa)

2014-2015 - 11 g.s. (Montella)

2013-2014 - 14 g.s. (Montella)

2012-2013 - 9 g.s. (Montella)

2011-2012 - 9 g.s. (Mihajlovic)

2010-2011 - 13 g.s. (Mihajlovic)

2009-2010 - 9 g.s. (Prandelli)

2008-2009 - 10 g.s.(Prandelli)

2007-2008 - 9 g.s. (Prandelli)

2006-2007 - 14 g.s. (Prandelli)

2005-2006 - 13 g.s. (Prandelli)

2004-2005 - 10 g.s. (Mondonico)