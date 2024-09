DIFESA ANCORA SUL BANCO DEGLI IMPUTATI, KEAN UNA CERTEZZA, PROVVIDENZA GOSENS, OK ADLI

FirenzeViola.it

TERRACCIANO - Djuric lo fredda alla prima occasione in cui non sembra il massimo della reattività. Non va meglio sul tiro da fuori di Maldini, poi almeno riesce a deviare sul palo il tentativo successivo. Spettatore nel secondo tempo oggi ha spinto più di un tifoso a pensare alla prova di De Gea di giovedì sera, 5,5

COMUZZO - Perde Kyriakopoulos nell’azione che porta il Monza al raddoppio, poi recupera più di una certezza e alla fine non fa disperare, 6

Dal 33’st QUARTA - S.v.

RANIERI - Schierato centrale sembra più che sorpreso nell’azione dell’uno a zero brianzolo. Maldini fredda anche lui col tiro del raddoppio ma è invece prezioso in appoggio su Kean per il gol che accorcia le distanze. Assist a parte è un’altra prova sofferta, 5,5

BIRAGHI - Brivido iniziale con il retropassaggio per Terracciano si fa anticipare da Djuric sul vantaggio del Monza. Comunque in difficoltà anche su Maldini che segna e va vicino alla doppietta. L’arretramento tra i tre in difesa non sembra giovargli, 5

DODÒ - Uno scontro con Comuzzo, a metà campo, dà il via alla ripartenza che porta Maldini a segnare. Dopo un primo tempo bruttino comincia il secondo con un bell’assist che Kean non concretizza. Ma nel complesso è troppo poco, 5,5

CATALDI - Alla prima in maglia viola si piazza sul centrodestra della metà campo ma come Comuzzo anche lui lascia troppo spazio a Kyriakopoulos sul vantaggio e va più o meno allo stesso modo sul secondo gol. Ha il merito di calciare il corner sul quale nasce il gol di Kean e nel secondo tempo di provarci dal limite trovando l’opposizione della difesa. Alti e bassi, 5,5

Dal 25’st ADLI - La parte finale del match per mostrare doti di costruzione e un buon piede, su corner, visto che pesca l'assist per il pari di Gosens, 6,5

MANDRAGORA - Ammonito dopo una ventina di minuti nel primo tempo non riesce a far filtro in mezzo al campo tanto che Palladino lo richiama. Stanco, 5,5

Dal 12’st BOVE - Alza il peso dei break in mezzo al campo, 6

GOSENS - Titolare a sorpresa, nonostante sia atterrato a Firenze ieri, e dopo pochi secondi ha già messo un pallone insidioso in area. Non è impeccabile nella chiusura sul cross del primo gol di Djuric ma nel primo tempo non si risparmia. Accusa un po’ di stanchezza nella ripresa ma contando il gol è un esordio più che positivo, 6,5

COLPANI - Il ritmo è quello delle ultime uscite e inevitabilmente si ritrova neutralizzato, con facilità, sulla trequarti. Un esito che riguarda sia il primo che il secondo tempo, 5

Dal 25’st IKONÉ - Tutto secondo i canoni: prima un buono spunto con tiro semplice da parare, poi un altro tentativo dalla linea di fondo con tiro sul portiere. A vuoto, in acrobazia, nel recupero. Nulla di nuovo, 5

BELTRAN - Prova subito a farsi trovare pronto in area sul primo cross di Gosens. Latita per buona parte del primo tempo poi di testa manda fuori intorno al quarantesimo. Alza di molto la mira con il tiro che apre e chiude il suo secondo tempo. Ennesima prova in ombra, 5

Dal 12’st KOUAMÈ - Regala un pizzico di dinamismo in più all’attacco dopo l’uscita di Beltran, di lì a poco costringe anche Izzo al giallo. Ci prova fino all'ultimo, 6

KEAN - Si fa notare in appoggio in avvio poi ci prova di testa su cross di Gosens trovando la risposta del difensore. Al secondo tentativo, su sponda di Ranieri, ritrova il gol anche in campionato e riapre la partita. Sfiora il bis in avvio di ripresa dopo una buona iniziativa di Dodò. Nell’assalto finale sfiora il bis, e il pareggio, con un paio di deviazioni sottoporta. Attualmente è l’unica certezza della Fiorentina, 7

PALLADINO - Formazione a sorpresa con i debutti di Cataldi e Gosens e con Beltran affiancato a Colpani a sostegno di Kean. L’avvio è promettente ma i suoi cadono al primo tentativo del Monza, con Djuric, e anzi rischiano il tracollo con Maldini che raddoppia e sfiora il 3-0 dopo una quarantina di minuti. Il gol di Kean che manda tutti negli spogliatoi diventa provvidenziale. Dopo dieci minuti richiama Mandragora e Beltran per Bove e Kouamè, poi tocca ad Adli e Ikonè per Cataldi e Colpani. L’ultimo cambio è in difesa ma l’ingresso di Quarta per Comuzzo è più una mossa offensiva premiata dal pari finale di Gosens. Alla prima sosta la sua squadra, esclusa la qualificazione in Conference, deve ancora pescare la prima vittoria. Non la partenza che tutti si auguravano, 5,5