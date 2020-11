DI GENNARO A FV, Diego e quell'abbraccio nel 2005

Antonio Di Gennaro ieri ha commentato il momento della Fiorentina ai nostri microfoni, raccontando però anche un episodio che lo lega a Diego Armando Maradona recentemente scomparso: "Io faccio fatica a giudicare l'uomo perché non l'ho conosciuto abbastanza. Quello che so è che il giudizio in questa vita solo uno lo può dare… E che come giocatore era unico, incredibile. Ci siamo sfidati qualche volta e ricordo che lo vidi l'ultima volta nel 2005 per una finale di Champions. Pur non avendo grande intimità, mi abbracciò così forte che mi fece emozionare".

