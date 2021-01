DI BELLO TENTA DI FERMARE I VIOLA MA I NOSTRI RISPONDONO CON CARATTERE

Sappiamo benissimo che le strisciate nutrono di notevole considerazione dalla classe arbitrale, ma qual è quello strano algoritmo per cui il testa a testa Lukaku-Ibrahimovic non genera espulsioni mentre quello Milenkovic-Belotti vede andare a fare la doccia prima della fine il difensore viola? Mi direte che ci sono teste e teste e a me viene da accostarci aggettivi poco edificanti e non mi pare il caso! Sono però molto arrabbiata per come la gara è stata diretta dal signor Di Bello che, nome omen, si deve anche piacere molto come molto gli deve piacere sventolare i cartellini contro i viola e gestire la gara in modo “bizzarro”, diciamo. Fra rossi e gialli penso che abbia ammonito mezza squadra e allenatore, ma la cosa più pesante è stato il cartellino a Milenkovic che ha lasciato la Fiorentina in nove e in notevole difficoltà, tanto che il Toro è arrivato poi al pareggio. Certo che se Pezzella non si addormentava, pensando di essere solo in area, forse si portava a casa il bottino pieno e sarebbe stata un’impresa notevole.

Lo era già stata se si pensa che Ribery ha fatto gol quando la squadra aveva già perso Castrovilli, anche lui espulso, con un’azione favolosa partita da un recupero di Bonaventura e un assist altrettanto favoloso di Jack per il francese. Primo gol della stagione per FR7 e gioia infinita per tutti noi. Quella gioia che ci era stata strozzata dall’arbitro e dal VAR nell’occasione del gol di Vlahovic annullato perché la sua ombra era andata in fuorigioco! Ci sono stati poi i legni che hanno caratterizzato la gara per ambedue le squadre, un palo preso dai viola e due traverse dai granata, ma credo che in undici avremmo vinto l’incontro. La cosa che aumenta la delusione è l’idea di affrontare l’Inter, venerdì prossimo, senza Castro e Milenkovic e non sono pedine di poco conto. In altri tempi avrei detto che la regia della direzione di gara era fatta per avvantaggiare i nerazzurri ma, oggi come oggi, non credo che si possa fare troppa paura ai nostri avversari. Comunque mi viene sempre da pensare male e spesso ci si azzecca.

La mia considerazione è che la Fiorentina, anche se senza cose strabilianti, ha giocato meglio del Toro ed ho apprezzato molto la prova caratteriale e la voglia di farcela anche se menomati. In questo è stato fatto un bel passo avanti. Spero che anche i nostri amici granata si risollevino presto in classifica, ma non ho per niente gradito l’atteggiamento di Belotti nell’azione incriminata del rosso a Milenkovic. Ha già ottenuto una nomination come “migliore attore protagonista” per la manfrina che ha messo in scena. Nikola poco furbo, vale per lui il detto di Boskov “testa di calciatore buona solo per portare cappello”, perché se ti appoggi ad un nanetto è chiaro che pare sempre lui quello che ci rimette, ma arrivare a rantolare con la borsa del ghiaccio sulla fronte mi pare ridicolo. Pensare che dopo questo teatrino ha pure trovato il gol del pareggio è una ricompensa eccessiva!

Prendiamoci questo punticino che un po’ fa recriminare, ma prendiamoci con molto orgoglio la prova di carattere che i ragazzi hanno dato…quando poi arriverà Kokorin, ci sarà da ridere!!

La Signora in viola