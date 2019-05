DE SISTI, Quando venni a Firenze piangevo ma poi...

Giancarlo "Picchio" De Sisti ha parlato direttamente dal palco dell'auditorium dove si sta tenendo l'evento per il 50esimo anniversario del secondo scudetto della Fiorentina: "I miei compagni erano dei ragazzi meravigliosi, mi elessero capitano e per me è stato un onore. Quando venni a Firenze piangevo, ero un mammone, poi sono arrivato a Firenze mi hanno accolto come un giocatore vero. C'è stato un momento in cui la Roma giocava a rialzo perché aveva bisogno di soldi. Furono i ragazzi a farmi capitano quando ci fu il passaggio di fascia, anche perché ero molto bravo a dialogare con l'arbitro".