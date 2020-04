DE SANTIS A FV, Maradona mi ha emozionato. Calcio...

Nel corso della maxi diretta Instagram organizzata da Firenzeviola.it nel giorno più importante della raccolta fondi "FV per OSMA Onlus" in favore dell’Ospedale di Ponte a Niccheri (tutte le info sulla piattaforma Gofundme.com), è intervenuto Lorenzo De Santis, operatore di mercato: "L'incontro che ho avuto con Maradona mi ha emozionato: è un personaggio, un fuoriclasse che ha un carisma unico. Si sente che ha un peso che pochi hanno. Sono stato in Argentina e anche lì la situazione è come qua anche se è ancora estate. Le competizioni sono state rinviate tutte, tutti ci diciamo che speriamo di avere un orizzonte: speravamo di ripartire con gli allenamenti prima del 18, ma ci atteniamo a quello che ha detto il premier Conte".