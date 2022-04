DAVANTI ANCORA CABRAL, DUBBI IN MEZZO TRA MALEH E DUNCAN

Comincia il tour de force, quattro gare nel giro di undici giorni recupero con l’Udinese incluso al pari della semifinale di coppa con la Juventus a Torino. Un periodo probabilmente decisivo nel quale accumulare punti e tenere d’occhio i risultati delle altre, a cominciare dalle romane che in questo turno giocheranno contro Torino, la Lazio di Sarri, e Napoli, la Roma di Mourinho. Dal canto suo Italiano esclude turn-over o pensieri rivolti alla gara con la Juve, e d’altronde la voglia di rivincita dopo la sconfitta col Venezia nel girone d’andata è un altro tema da considerare.

Anche per questo la Fiorentina in campo oggi non sarà troppo diversa da quella ammirata a Napoli, con la stessa linea difensiva visto che il rientro di Odriozola potrebbe slittare e che Bonaventura non è ancora tra i convocati. Dunque con Venuti e Biraghi esterni saranno Milenkovic e Igor i due centrali davanti a Terracciano mentre il terzo di centrocampo, con Torreira e Castrovilli, sarà uno tra Maleh e Duncan col primo favorito. Davanti, poi, Cabral e Nico Gonzalez quasi certi di esser titolari, tra Ikonè e Saponara potrebbe essere il francese in vantaggio.

Parecchie assenze invece nel Venezia di Zanetti che non avrà a disposizione il portiere Romero, Ebuehi per infortunio oltre ad Ampadu squalificato e agli altri fermi ai box come Cuisance, Vacca, Modolo e Sigurdsson. Rientrano però Haps in difesa e Aramu nel terzetto offensivo, con Mateju che spera in un’occasione sulla corsia difensiva destra. Davanti Henry e Okereke sono favoriti rispetto a Johnsen con Fiordilino e Crnigoj che agiranno ai lati di Busio in mezzo al campo.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Castrovilli, Torreira, Maleh, Gonzalez, Cabral, Ikonè

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa, Mateju, Caldara, Ceccaroni, Haps, Crngoj, Busio, Fiordilino, Aramu, Henry, Okereke