DALLE IDEE DEL TECNICO A QUELLE PER IL MERCATO ESTIVO

Volge al termine un'altra settimana di riflessioni in casa viola. Mentre lo sfondo non cambia, così come non cambiano le posizioni di Bonaventura e Castrovilli sempre più lontani da una riconferma in casa viola, l'attesa si sposta sull'arrivo in pianta stabile di Palladino al Viola Park, vero e proprio punto di (ri)partenza per la Fiorentina che verrà.

Dalle idee del tecnico alle mosse di mercato – Di certo e nomi e prospettive che ruotano intorno al presente viola sembrano essere già indirizzate dal nuovo tecnico, tanto più sul fronte dei rinnovi se, come pare, non dovessero arrivare fumate bianche ma soltanto saluti. Così le prime sensazioni raccontano della ricerca di calciatori duttili, in grado di sostenere più ruoli, lasciando spazio alla fantasia di Palladino per ciò che saranno schemi e idee tattiche.

Ricostruzione in mezzo al campo – Soprattutto a metà campo, dove è destinato a partire anche Duncan, è lecito attendersi una modifica sostanziale a quello che è l'attuale assetto, fosse solo per la recente crescita di profili presi in considerazione. Da Vranckx a Pobega, da Brescianini a Gaetano passando per Bove e Colpani è sulla linea di centrocampo, e sulla trequarti dove Barak potrebbe essere confermato, che la Fiorentina sembra intenzionata a lavorare, lasciando per il momento in sospeso la ricerca di una punta da approfondire tra i profili di Retegui (valutazione troppo alta) Lucca (per il quale la dirigenza si muoverà la prossima settimana) e la new entry Kean che potrebbe scalare le gerarchie degli interessi viola nei prossimi giorni di mercato.