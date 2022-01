DALLA TEORIA ALLA PRATICA

E’ diventata grande in fretta la Fiorentina, evidentemente consapevole che dopo le ultime annate era necessario affidarsi a concetti nuovi per raggiungere nuovi traguardi. Se l’impatto ambientale del nuovo tecnico era parso fin da subito ottimo, fosse per essersi presentato in città dopo il turbolento precedente legato a Gattuso, non ha impiegato molto tempo Italiano a imporsi anche nello spogliatoio, con un gruppo alla disperata ricerca di una guida. Tecnica e non solo. Italiano c’è riuscito praticamente subito, già nel ritiro di Moena, enza bisogno di eccessiva autorità, ma certamente con grande autorevolezza.

E così gara dopo gara il gioco dei viola si è fatto persino meccanico, indubbiamente legato a schemi e indicazioni che il tecnico ha rapidamente trasmesso a tutto il gruppo a disposizione. Senza peraltro perder nessuno per strada e dando opportunità a tutti. Perchè oltre l’atteggiamento, prettamente offensivo e orientato all’immediato recupero palla, è anche nelle modalità con cui si sviluppa la manovra che il lavoro del tecnico sta pagando, con la goleada al Genoa che è lì a dimostrare come la ripetizione del lavoro negli allenamenti valga l’efficacia delle azioni in partita.

Emblematico il rendimento che stanno offrendo gli stessi terzini di una difesa che a più riprese ha forse concesso troppo, magari non esattamente a loro agio quando c’è da difendere ma indiscutibilmente determinanti nella manovra offensiva. Lo dimostra il primo gol in viola di Odriozola lunedì sera, o ancora quello di Venuti a Napoli, senza dimenticare la crescita esponenziale di Biraghi. Ingranaggi di un meccanismo che oltre a funzionare diverte, non esclusivamente i tifosi. Almeno a giudicare dal modo in cui gli uomini di Italiano si ritrovano in campo con la voglia di continuare ad attaccare per lanciarsi a caccia di un gol.