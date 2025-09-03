Dalla passione per i poemi epici all'idolo Crujiff: ecco Nicolussi Caviglia

Una delle news più cliccate di oggi sul nostro sito è quella che propone le dichiarazioni di Hans Nicolussi Caviglia nel giorno della sua presentazione al Viola Park. Tra le sue considerazioni più curiose, quella sugli interessi extracalcistici: "Adesso sto rileggendo l'Iliade. L'avevo studiato a scuola e lo trovo ancora molto attuale".

Spazio anche alla risposta sull’idolo calcistico: "Il quattordici è un numero che porto dietro da sempre, è la data di nascita della mia sorella e poi perché una delle figure a cui mi ispiro e Crujiff, ispirazione da giocatore ma anche da allenatore. Da lui porto avanti due concetti, disciplina e creatività, due cose che come diceva lui possono coesistere". CLICCA QUI per il pezzo integrale.