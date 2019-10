DALLA PARTITA DI BRESCIA AL MERCATO: GLI APPROFONDIMENTI DI GARRISCA AL VENTO!

È tornato "Garrisca al Vento!" in una versione del tutto inedita. La trasmissione a cura della redazione di FirenzeViola.it cambia la propria veste: non è più radiofonica ma televisiva. Oggi vi proponiamo la terza edizione della nostra trasmissione condotta da Pietro Lazzerini e Lorenzo Di Benedetto che vi accompagnerà con un appuntamento fisso, ogni venerdì. Tanti i temi trattati durante la trasmissione: dal prossimo impegno della Fiorentina in campionato contro il Brescia, alle questioni relative al calciomercato.

In vista della trasferta di lunedì, spazio anche al tema portiere. Bartlomiej Dragowski, infatti, ha dimostrato con la maglia dell'Empoli di poter offrire prestazioni di alto livello: ora l'obiettivo è confermarsi alla Fiorentina. L'ex estremo difensore gigliato Andrea Ivan, oggi responsabile del settore giovanile dello Sporting Arno, si è così espresso in merito ai microfoni di FirenzeViola.it: "È difficile trovare la giusta dimensione, la sta trovando, è un ragazzo che vedo si allena bene, si mette a disposizione, umile. Avrà dei margini di miglioramento importanti da qui a fine campionato".

Spazio, poi, alle riflessioni di mercato. Lunedì a Brescia, infatti, gli uomini mercato viola avranno modo di visionare quello che è ancora un saldo obiettivo, ossia Sandro Tonali. Ne ha parlato, in esclusiva durante "Garrisca al Vento!", Mario Sconcerti, una delle più importanti firme del giornalismo sportivo italiano: "Io credo che Tonali sarebbe un giocatore ideale per Commisso perché è destinato a raddoppiare di valore nel giro di due anni, sarebbe veramente un investimento, cosa molto difficile nel calcio perché la qualità di oggi diventa l'inesperienza di domani".

Clicca qui sotto per vedere l'intera puntata di "Garrisca al Vento!":