DAL V.PARK, Finisce tra il primo allenamento a porte aperte dopo la pausa

19:30 - La Fiorentina esce dal campo tra gli applausi e l'incitamento della centinaia di tifosi presenti. Termina così l'allenamento odierno e anche il live di FirenzeViola.it. Restate connessi per tutti gli aggiornamenti.



19:15 - Finisce il primo tempo della partita: in gol la squadra con la maglia gialla, dove giocano Kean e Ikoné. Il primo segna subito ma si trova in fuorigioco, mentre il secondo realizza e porta in vantaggio i suoi. Nel secondo tempo per i bianchi la sblocca Infantino, a seguire fa gol anche Sottil.



18:50 - Dopo la lunga attività di tiro abbastanza statica, ora si fa sul serio con la consueta partitella: casacche bianche contro maglie gialle. Le dimensioni del campo sono state ridotte, con le porte di Terracciano e Christensen avvicinate al cerchio di centrocampo. È 11 contro 11.

18:35 - Parte l’attività con il pallone, attività di cross e tiro. Tra i più in forma c’è sicuramente Moise Kean, che per ogni gol realizzato fa esultare il giovane pubblico presente

18:20 - Dopo il torello iniziale, la squadra si divide in tre gruppi per fare attivazione fisica. Intanto si rivedono in gruppo sia Kean che Terracciano, i quali erano rimasti fuori dalla partita amichevole contro la Primavera. Presente anche Lucchesi, che invece era uscito per infortunio.

18:05 - Con qualche minuto di ritardo, Palladino e il suo staff sono arrivati allo stadio Curva Fiesole. Pochi minuti prima, il gruppo è passato dallo stadio Davide Astori, dove sono stati abbracciati dai ragazzi presenti. Sugli spalti, un centinaio di tifosi. L’allenamento inizia con il consueto torello. In gruppo si vede anche Ikoné mentre Nzola rimane ad allenarsi a parte.

A minuti, sul prato dello stadio Curva Fiesole del Viola Park, andrà in scena il primo allenamento a porte aperte dopo la giornata di pausa concessa ai calciatori viola dal tecnico Raffaele Palladino. Sono già svariate decine i tifosi che hanno prenotato il loro posto per assistere alla seduta, ai quali si sommeranno via via coloro che raggiungeranno il centro sportivo di Bagno a Ripoli all'ultimo minuto. Su FirenzeViola.it tutti gli aggiornamenti di questa seconda seduta a porte aperte. In fondo all'articolo foto e video a cura dei nostri inviati.