DAL FUTURO DI CHIESA AL NUOVO STADIO: GLI APPROFONDIMENTI DI GARRISCA AL VENTO!

È tornato "Garrisca al Vento!" in una versione del tutto inedita. La trasmissione a cura della redazione di FirenzeViola.it cambia la propria veste: non è più radiofonica ma televisiva. Oggi vi proponiamo la seconda edizione della nostra trasmissione condotta da Pietro Lazzerini e Lorenzo Di Benedetto che vi accompagnerà con un appuntamento fisso, ogni venerdì. Tanti i temi trattati durante la trasmissione: da Federico Chiesa, al rinnovo di Gaetano Castrovilli, passando dalla questione stadio e Centro Sportivo.

Questa è stata soprattutto la settimana di Gaetano Castrovilli. Il giovane talento della Fiorentina, infatti, ha prolungato il proprio contratto fino al 2024 a cifre che partono da 1 milione di euro e vanno oltre (il contratto sarà a salire di anno in anno). L'ex allenatore della Primavera viola, Federico Guidi, oggi al Gubbio, ha parlato così, ai microfoni di FirenzeViola.it, del centrocampista ex Bari: "Gaetano lo considero un mio figlioccio, sono stato io a volerlo in viola. Vedevo in lui il nuovo Hamsik. Ricordo che lo bombardai di video, ed è da quel momento che lo chiamo il mio Marekiaro" (CLICCA QUI per leggere l'intera intervista).

Lo stop alla cessione di Federico Chiesa, imposto da Rocco Commisso, avrebbe determinato una brusca frenata nel dialogo per il prolungamento del contratto e ormai siamo al muro contro muro. Proprio su questo argomento, durante "Garrisca al Vento!", è intervenuto, in esclusiva, Maurizio Romei, Presidente della Settignanese, società nella quale il classe '97 della Fiorentina ha iniziato a giocare da bambino. Queste alcune sue parole in merito al numero 25 viola: "Non è stato un inizio di stagione facile per Federico. C'era un accordo con la Juventus ma giustamente Commisso lo ha voluto tenere".

In settimana è avvenuto anche il passaggio di proprietà del terreno di Bagno a Ripoli dove sorgerà il nuovo Centro Sportivo gigliato. All'interno della puntata odierna è presente lo speciale di FirenzeViola.it sul passaggio di consegne dei terreni (CLICCA QUI per vederlo). Mario Sconcerti, una delle più importanti firme del giornalismo sportivo italiano, ha commentato così, nel corso della puntata odierna di "Garrisca al Vento!", l'ipotesi che lo stadio della Fiorentina si faccia a Campi Bisenzio: "Lo stadio va necessariamente fatto. Trovo assurda la polemica con Campi. Io sono fiorentino e Campi per me è Firenze".

Clicca qui per vedere l'intera puntata di "Garrisca al Vento!" :