In casa Fiorentina quella di oggi è stata una giornata che segue la gara di ieri contro il Twente, ma ci avviciniamo già alla gara con l'Empoli di domenica. Per questo l'allenamento di oggi è stato indicativo per valutare gli acciaccati in casa viola: Giacomo Bonaventura è tornato in gruppo, mentre per Igor bisognerà aspettare fino a lunedì.

