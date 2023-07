DAL CASO TRAORÉ ALLE PAROLE DI CORSI. EMPOLI-FIRENZE: ASSE IN RI-COSTRUZIONE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Fiorentina ed Empoli, almeno sul calciomercato, sono ben più distanti rispetto ai 25 chilometri che separano il capoluogo toscano dal quartier generale della Sammontana. La conferma è arrivata nelle ultime ore, con i viola che son tornati a far la corte al patron Corsi per Fabiano Parisi. Anche stavolta, il presidente empolese non sembra voler far sconti ai cugini fiorentini: il prezzo per l'esterno classe 2000 è fissato a 15 milioni. Gli azzurri sono forti già di aver già messo a referto la consueta grossa cessione estiva (Guglielmo Vicario venduto al Tottenham per 20 milioni). Un'uscita record per l'Empoli, che spesso e volentieri ha venduto a peso d'oro ma quasi mai in direzione Firenze.

Se prendiamo infatti la lista delle cessioni più importanti degli azzurri, notiamo come siano presenti tanti ex obiettivi dei viola, da Junior Traoré (di fatto un calciatore della Fiorentina nel gennaio 2019, prima che Corsi comunicasse qualche mese dopo come i documenti dei viola non fossero arrivati in tempo) a Mattia Viti per non parlare dello stesso Vicario, tutti giocatori che rumors di mercato davano vicini alla Fiorentina, tutti colpi di mercato rimasti solo in potenza per trattative che si sono poi incartate col tempo. Che l'asse Firenze-Empoli non sia scorrevole come anni fa è chiaro anche da altre querelle di mercato che hanno avuto come protagonisti il club di Corsi da una parte e quello di Commisso dall'altro: l'ultima risalente alla scorsa estate, con Bajrami da una parte e Zurkowski dall'altra che avrebbero fatto volentieri cambio di casacca, uno scambio stroncato da alcuni presunti attriti in fase di contrattazione.



Questa estate però le due società si sono riavvicinate e le parole pronunciate poco fa da Fabrizio Corsi sembrano allo stesso tempo tendere la mano alla Fiorentina - La settimana scorsa ho fatto il viaggio in treno con Barone. I nostri rapporti sono in totale armonia. Non c’è alcuna frizione coi viola -. Il tentativo di ricostruire l'asse c'è. Alla risoluzione del caso-Parisi l'ultima parola per capire se il tratto di FI-PI-LI Firenze-Empoli possa tornare ad essere trafficato anche per gli affari di mercato.