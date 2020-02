DACIA ARENA, Un campo ostico per la Fiorentina

La Fiorentina, sabato, calcherà il terreno di gioco della Dacia Arena, non un campo facile da espugnare per la squadra gigliata. Tant'è che, dall'era Montella in poi, solo una volta i viola hanno ottenuto il successo in casa dell'Udinese: si tratta della stagione 2017/18, quando i gol di Veretout e Simeone regalarono la vittoria a Stefano Pioli. Per il resto, tre pareggi e ben quattro sconfitte (né Montella, né Sousa hanno mai raccolto i tre punti a Udine).