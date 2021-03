DA TENERSELO STRETTO

Non importa quanto una squadra possa fare bene o male nel corso di una stagione, ci sono giocatori che, comunque vada, fanno la differenza in varie misure. Tra questi c’è senza dubbio Dusan Vlahovic, classe 2000, già sedotto da vari club italiani e non solo. Il serbo è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina insieme a Montiel e dalla prima gara disputata con la maglia viola, ha fornito prove sufficienti per una proiezione nel futuro: sarebbe potuto diventare l’attaccante titolare della prima squadra e così è stato, tra mille dubbi ancora esistenti e resistenti. 20 i gol da lui segnati in tutte le competizioni sotto l’egida di Bigica. Pioli per primo si era accorto del suo grande talento, tanto da convocarlo in un paio di occasioni. Poi la conferma, la fiducia di Montella e di Iachini, il momento flop e il nuovo smacco fornito da Cesare Prandelli.

Il ragazzo ha saputo incassare le critiche arrivategli nei momenti di magra (Fu tra i principali accusati della sconfitta contro l’Inter a San Siro) e ha reagito segnando a raffica come richiesto. I risultati non sono arrivati, ma di certo vedere un ventunenne così spigliato in Serie A, di questi tempi, fa solo bene. La Gazzetta dello Sport lo ha nominato il 2000 più performante della Serie A, anche perché spesso decisivo. Insomma, visti i numeri, Vlahovic è uno di quei pupilli da tenersi stretti. Da rimproverare, quando serve. Da coccolare, rilassare e scatenare in vista di ogni battaglia della domenica. E non a caso c’è ottimismo per il rinnovo. In una stagione ancora in totale discussione, la Fiorentina, qualunque sia il verdetto finale, vuole puntare sul più genuino prodotto casalingo.