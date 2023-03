DA SIVAS, Sono 40 gli eroi viola nel settore ospiti

Aumenta la cifra riguardante il numero di tifosi viola presenti nel settore ospiti dello stadio "4 settembre" di Sivas in occasione di Sivasspor-Fiorentina. Come raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, i supporters gigliati, ormai denominati "eroi" per la trasferta molto complessa, non sono 20 ma bensì 40.