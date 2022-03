DA ODRIOZOLA A CASTROVILLI: LE SCADENZE DELLA FIORENTINA

La pausa per le Nazionali è un'ottima occasione per la Fiorentina per fare un bilancio della stagione arrivata all'ultimo giro di boa e per proiettarsi già nella prossima. Priorità assoluta hanno le questioni contrattuali dei giocatori ancora nella rosa di Italiano: una volta risolti i casi più spinosi, allora la società potrà davvero cominciare a pensare di inserire nuovi elementi in rosa oppure cederne alcuni.

Diventa perciò fondamentale tenere bene a mente quali sono le scadenze contrattuali dei giocatori, che siano in prestito oppure vicini a terminare il proprio rapporto con la Fiorentina. Ma vediamo nel dettaglio.

I 2022

Ovviamente le questioni più urgenti sono quelle che avranno come termine temporale giugno 2022. Da una parte i prestiti con diritto di riscatto come Torreira e Piatek (entrambi a 15 milioni ma con epiloghi molto probabilmente diversi), dall'altra il prestito secco di Odriozola il cui futuro è ancora un'incognita anche se l'ipotesi Real Madrid si fa ogni giorno più probabile. Senza dimenticare le scadenze dei contratti con le rispettive squadre: Torreira ha firmato con l'Arsenal fino al 2023, Piatek con l'Hertha Berlino fino al 2025 e Odriozola con il Real fino al 2024. Tutti dettagli che conteranno anche in sede di trattativa. Venendo infine ai giocatori di proprietà della Fiorentina in scadenza a giugno, vanno fatte delle differenze. Tra chi, come Saponara e Rosati, sta discutendo il rinnovo e al momento è più probabile che resti piuttosto che parta, e chi come Callejon sta vivendo invece i suoi ultimi mesi a Firenze.

I 2023

C'è un po' più di tempo al 2023, ma non per questo i casi sono meno spinosi. Si va da Milenkovic, la scorsa estate con la valigia in mano fino all'insperato rinnovo che ha rimandato le riflessioni alla prossima estate, fino a Dragowski che visto il ruolo ormai di riserva alla Fiorentina difficilmente resterà viola anche il prossimo anno. Per Nastasic e Terracciano, almeno per ora, i discorsi sono congelati.

I 2024

Tra chi scade nel 2024 c'è più calma, con Castrovilli che però sta cominciando a riflettere con la Fiorentina di un eventuale rinnovo che in ogni caso difficilmente arriverà nelle prossime settimane. Per quanto riguarda Biraghi, Duncan, Maleh, Igor, Venuti e Terzic i discorsi sono ancora più fermi: ora non è il momento di pensare alle loro situazioni. Per Amrabat e Kokorin invece potrebbe arrivare presto il momento delle scelte.

I 2025 E 2026

Poco da dire sulle scadenze di Quarta, Nico Gonzalez, Ikoné, Cabral e Sottil: hanno ancora rapporti lunghi con la Fiorentina e a meno di clamorose offerte estive, per la Fiorentina ci sarà tempo prima di mettersi ad un tavolo.