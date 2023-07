DA MARIO GOMEZ A FULLKRUG: PER IL MERCATO TORNA DI MODA LA BUNDESLIGA

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Si avvicina la data di inizio ritiro e di pari passo aumentano le voci di mercato in casa Fiorentina. Nulla di concreto al momento, ma negli ultimi giorni le piste che portano a Parisi e ad un nuovo portiere sembrano quelle più vicine a realizzarsi. E se il terzino classe 2000 si trova a Empoli, a pochi chilometri da Firenze, tanti giocatori accostati al club viola provengono dalla Bundesliga. Nell’ordine: Oliver Christensen, portiere dell’Herta Berlino, Dodi Lukebakio, attaccante della stessa squadra e per ultimo Niclas Fullkrug del Werder Brema. E se a questi aggiungiamo i già presenti Nico Gonzalez arrivato dallo Stoccarda e Josip Brekalo dal Wolfsburg, possiamo notare bene come la dirigenza Viola abbia messo nel mirino il campionato tedesco per fare mercato.

Lo stesso Daniele Pradè anni fa prelevò proprio dal Bayern Monaco un certo Mario Gomez, che arrivò a Firenze con tante aspettative, ma che purtroppo lasciò il capoluogo toscano con più ombre che luci tra infortuni e gol sbagliati che divennero virali. E poi c'è Jakub Blaszczykowski, arrivato in prestito per una stagione dal Borussia Dortmund nella stagione 2015/2016 (anche in quel caso il ds era Pradè). Per il polacco fu un anno sfortunato, caratterizzato da un brutto infortunio alla spalla. Tra gli acquisti dalla Germania targati Pradè ci sono anche Compper (dall'Hoffenheim) e Badelj (dall'Amburgo).